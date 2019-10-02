Люсьен Фавр: «Не забывайте, что «Славия» добыла ничью на поле «Интера»

Главный тренер «Боруссии» Люсьен Фавр перед матчем 2-го тура Лиги чемпионов против «Славии» вспомнил про то, что пражская команда сыграла вничью с «Интером».

— «Славия» — команда очень атлетичная, — цитирует пресс-служба УЕФА Фавра. — Игроки пражан активно перемещаются по полю — и защитники, и нападающие. Давайте не будем забывать, что «Славия» добыла ничью 1:1 на поле «Интера».

Матч «Славия» — «Боруссия» состоится 2 октября, начало — в 19.55 по московскому времени