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Люка Тузар: «Лион» должен все время играть так, как с «Ювентусом»

07:23
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Полузащитник «Лиона» Люка Тузар после победы над «Ювентусом» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0) отметил, что его команда сыграла как единое целое.

— Я очень рад за команду. Этим вечером мы порадовали всех болельщиков «Лиона». Я очень рад моему голу. Мы хорошо начали, как хотел наш тренер, и неплохо продержались во втором тайме. Здорово сыграли командой, особенно в первом тайме. Должны играть так все время.

Лион — Ювентус

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2027127--lyon-vs-juventus/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала




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