03:31 9 мая | Футбол — Лига чемпионов

Лукас Моура: "Невозможно описать словами, что я чувствую"

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Полузащитник "Тоттенхэма" Лукас Моура после победы над "Аяксом" в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (3:2) отметил, что рад выходу в финал. Бразилец оформил хет-трик и принес своей команде победу.

 
8 мая. Амстердам. &quot;Аякс&quot; &ndash; &quot;Тоттенхэм&quot; &ndash; 2:3. Радость Лукаса Моуры.Лукас Моура: круче Роналдо и Неймара. Правша, сделавший хет-трик нерабочей левой!

- Невозможно описать словами, что я сейчас чувствую, - цитирует пресс-служба УЕФА Моуру. - Я очень, очень рад и горд своими партнерами. Мы не переставали верить, что это возможно. Мы отдали все силы и заслужили этот момент радости. Мы - семья. Сейчас очень сложно справляться с эмоциями.

Футбол порой предоставляет такие моменты, о которых нельзя было помышлять. Мы должны как следует насладиться этой победой. Посмотрите на меня! Это лучший момент в моей карьере, в моей жизни!

Я не переставал верить в ребят. Наша команда на многое способна, даже без ключевых игроков. Надо бороться в каждом матче так, как мы делали это сегодня. Я должен поблагодарить своих партнеров, потому что те чувства, которые я переживаю сейчас в "Тоттенхэме", по-настоящему уникальны.

Аякс - Тоттенхэм Хотспур

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https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2019/matches/round=2000983/match=2027159/index.html

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 1/2 финала
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