Лукас Моура: «Надеюсь и верю, что «Тоттенхэм» оправится от этого поражения»
02:19
Нападающий «Тоттенхэма» Лукас Моура после поражения от «Баварии» во 2-м туре Лиги чемпионов (2:7) отметил, что команда будет еще больше работать.
— Знаем, что можем играть лучше, — цитирует пресс-служба УЕФА Моуру. — Надеюсь и верю, что мы оправимся от этого поражения. Будем работать больше и усерднее, потому что в последнее время мы показываем не лучшую свою игру.
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https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027051/
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур