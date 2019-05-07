Нападающий "Барселоны" Луис Суарес перед ответным матчем 1/2 финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля" отметил потери "красных". Также он предостерег свою команду от расслабленности.

– Думаю, Салах и Фирмино – ощутимые потери, но это не изменит их игрового рисунка, – цитирует пресс-служба УЕФА Суареса. – Для "Ливерпуля" важно иметь игроков с другими качествами, которые способны заменить травмированных. Это игроки сборных, а потому мы относимся к сопернику с уважением. Салах для "Ливерпуля" очень важен. В последние пару лет он был одним из трех лучших в мире. Но у них есть другие игроки, которые способны его заменить: например, Шакири, Ориги или Старридж. Мы должны быть осторожны.

После стольких ярких сезонов здесь для меня это, конечно, особенный матч. Я всегда буду благодарен "Ливерпулю" за это время. Я ношу другую форму, но у меня самые теплые воспоминания об игре на "Энфилде" и о моей карьере в "Ливерпуле".

Болельщики "Ливерпуля" не замолчат ни на мгновение, они будут поддерживать хозяев весь матч. Если ты хотя бы на секунду выпадешь из игры, все может поменяться. Болельщики будут гнать свою команду вперед, и нам следует быть очень внимательными.

В прошлом году перед ответным матчем с "Ромой" мы, пожалуй, были слишком расслаблены. В Лиге чемпионов, если ты выпал на 30 секунд или минуту, соперник может забить. Это зажигает болельшиков. Мы должны сделать так, чтобы подобного не повторилось.

"Ливерпуль" – "Барселона": Лига чемпионов, 1/2 финала, 7 мая 2019, онлайн-трансляция матча – в 22.00 (мск)