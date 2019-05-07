Нападающий "Барселоны" Луис Суарес перед ответным матчем 1/2 финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля" признался, что если забьет, то будет рад за команду, а не за себя. До перехода в испанский клуб уругваец выступал за "красных".

- Время в "Ливерпуля" помогло мне стать зрелым игроком, - цитирует пресс-служба УЕФА Суареса. - Я узнал множество технических аспектов. Наличие среди партнеров игроков с огромным опытом помогало мне прогрессировать. Капитанская повязка в "Ливерпуле" - это один из моментов, которыми я горжусь больше всего. Я это никогда не забуду.

Люди, которые разбираются в футболе, понимают значение моего гола в первом матче. К "Ливерпулю" я отношусь исключительно с уважением. Прошу прощения, что праздновал гол с фанатами "Барселоны", но болельщики "Ливерпуля" меня поймут.

Думаю, от болельщиков "Ливерпуля" аплодисментов будет больше, чем свиста. Конечно, будут люди, которые не особенно рады, но я вижу, что есть болельщики, которые все еще любят меня. Если я завтра забью, то буду рад за команду, но не за себя. Речь не о том, чтобы пополнять свой бомбардирский счет в матчах с "Ливерпулем".

Понимаем, насколько сложно играть на стадионе с такой историей. Мы приехали сюда с хорошей форой, но очень уважаем "Ливерпуль" и будем чрезвычайно осторожны.

"Ливерпуль" - "Барселона": Лига чемпионов, 1/2 финала, 7 мая 2019, онлайн-трансляция матча – в 22.00 (мск)