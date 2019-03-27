Луи ван Гал: "Надеюсь на "Манчестер Сити", потому что они играют в лучший футбол"

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" и сборной Голландии Луи ван Гал надеется, что "Манчестер Сити"​ завоюет трофей Лиги чемпионов, информирует BBC.

В предстоящем четвертьфинале "Ман Сити" сыграет с "Тоттенхэмом". Первая встреча пройдет 9 апреля в Лондоне.

– Люди думают, что "Барселона" – лучшая команда, а они не лучшие. "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" больше выглядят как команды, чем "Барселона". И "Ливерпуль" выглядит более командно, чем "Ман Сити". Согласно моей философии, лучшая команда должна побеждать, но я надеюсь на "Сити", потому что они играют в лучший футбол, – приводит слова ван Гала BBC.

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