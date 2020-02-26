Лоренцо Инсинье: «Наполи» мог выиграть у «Барселоны», поэтому немного разочарованы»

Капитан «Наполи» Лоренцо Инсинье после ничьей с «Барселоной»? в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:1) отметил, что его команда могла выиграть.

— Мы могли выиграть, поэтому немного разочарованы, — цитирует пресс-служба УЕФА Инсинье. — Особые эмоции от встречи с таким игроком, как Месси.