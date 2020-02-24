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Лоренцо Инсинье: «Для «Наполи» Марадона священен, но Месси — лучший прямо сейчас»

24 февраля 2020, 16:25
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Форвард «Наполи» Лоренцо Инсинье поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны». Встреча пройдет 25 февраля и начнется в 23:00 мск.

— Мы играем против отличной команды, — цитирует Инсинье официальный сайт УЕФА. — Там есть не только Месси. Мы должны приложить все усилия, чтобы сдержать их и показать хорошую игру.

Месси — лучший игрок в мире: я не могу сравнить его с Марадоной, потому что Диего — превыше всего. Мы их не сравниваем. Для нас Марадона священен. Но Лео — лучший прямо сейчас.

Лига чемпионов: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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