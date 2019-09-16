Ломбертс встретился с игроками «Зенита» во Франции
16 сентября 2019, 17:54
«Зенит» прилетел во Францию, где во вторник, 17 сентября, сыграет с «Лионом» в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Игроков и тренерский штаб питерцев встретил бывший защитник сине-бело голубых Николас Ломбертс.
Ломбертс выступал за «Зенит» с 2007 по 2017 год. Становился с питерской командой обладателем Кубка (2007/08) и Суперкубка УЕФА (2008), четыре раза выигрывал чемпионат России (2007, 2010, 2011/12, 2014/15) и дважды Кубок страны (2010, 2016).
34-летний Ломбертс является игроком бельгийского «Остенде».
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1-й тур