«Локомотив» заявил 29 футболистов на Лигу чемпионов
14:46
«Локомотив» на своем официальном сайте опубликовал заявку на Лигу чемпионов. В список А попали 22 футболиста, в список Б — семь.
Список А
Вратари: Гильерме, Медведев, Коченков.
Защитники: Живоглядов, Идову, Хеведес, Чорлука, Мурило, Ротенберг, Кверквелия.
Полузащитники: Баринов, Крыховяк, Антон Миранчук, Коломейцев, Игнатьев, Жоау Мариу, Рыбус, Алексей Миранчук.
Нападающие: Смолов, Жемалетдинов, Эдер, Джорджевич.
Список Б
Вратарь: Сухорученко.
Защитник: Лысов.
Полузащитники: Дорофеев, Куликов, Рыбчинский, Титков, Тугарев.
Официальная заявка «Локомотива» на #ЛигаЧемпионов ?#СамыйЛучшийКоллектив pic.twitter.com/IykvA0EV0d— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) September 11, 2019
Соперниками «Локо» по групповому турниру Лиги чемпионов будут «Ювентус», «Атлетико» и «Байер».