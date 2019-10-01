«Локомотив» в Москве проиграл «Атлетико» в Лиге чемпионов

«Локомотив» уступил «Атлетико» в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов (0:2). Голами в составе гостей отметились форвард Жоау Феликс и хавбек Томас Партей.

«Локомотив» с 3 очками занимает 3-е место в турнирной таблице группе D. «Атлетико» с 4 баллами располагается на 2-й строчке.

Лига чемпионов

Группа D

«Локомотив» (Россия) — «Атлетико» (Испания) — 0:2 (0:0)

Голы: Жоау Феликс, 48 (0:1). Партей, 58 (0:2).

«Локомотив» (Россия): Гильерме, Игнатьев (Эдер, 80), Хеведес, Чорлука, Рыбус, Жемалетдинов (Идову, 33), Мурило, Крыховяк, Баринов, Жоау Мариу, Смолов (Коломейцев, 83).

«Атлетико» (Испания): Облак, Ариас, Хименес, Фелипе, Лоди, Жоау Феликс (Эрмосо, 84), Партей, Коке (Корреа, 87), Сауль, Мората, Диегу Коста (Лемар, 77).

Предупреждения: Партей, 30. Игнатьев, 62. Фелипе, 82. Жоау Мариу, 85.

Судьи: Гринфельд. Йаркони, Хассан (все — Израиль).

ВАР: Пиньейру. Мартинш (оба — Португалия).

1 октября. Москва. Стадион «РЖД Арена».

Лига чемпионов: новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр