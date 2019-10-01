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«Локомотив сыграет против «Атлетико» в белой форме

1 октября 2019, 13:26
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«Локомотив» в своем официальном Twitter cообщил о том, что сыграет в белой форме в домашнем матче группового турнира Лиги чемпионов против «Атлетико».

Матч 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Локомотив» — «Атлетико» состоится 1 октября в 22.00 по московскому времени, «СЭ» проведет его текстовую трансляцию.

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Результаты опроса

проголосовало: 4700
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Как завершится матч Лиги чемпионов «Локомотив» — «Атлетико»?
Победой «Локо» с разностью в один-два мяча
20.0%
Крупной победой «Локо»
3.1%
Нулевой ничьей
6.1%
Результативной ничьей
17.3%
Победой «Атлетико» с разностью в один-два мяча
35.8%
Крупной победой «Атлетико»
17.7%
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