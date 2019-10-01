«Локомотив» против «Атлетико» — без Алексея Миранчука?
1 октября 2019, 20:09
В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» сыграет с «Атлетико». Участие в матче полузащитника москвичей Алексея Миранчука остается под вопросов.
Журналист «Матч ТВ» Александр Моссаковский выложил в Twitter фотографию из раздевалки железнодорожников. На ней видно, что на месте, где переодевается Миранчук, нет его вещей.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Атлетико».
Сыграет ли сегодня Миранчук? Нет. pic.twitter.com/q0abN2Jmso— Михаил Моссаковский (@mossakovskiy) October 1, 2019
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