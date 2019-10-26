«Локомотив» показал, что осталось за кадром матча с «Ювентусом»
11:12
«Локомотив» на своем официальном youtube-канале опубликовал видео, посвященное матчу 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Ювентусом» (1:2).
В ролике отражен приезд московской команды на стадион, момент выхода на поле, голы матча и эмоции трибун.
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Дополнительная информация
https://www.youtube.com/watch?v=7li2gxyoEiE&feature=youtu.be
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур
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