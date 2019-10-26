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«Локомотив» показал, что осталось за кадром матча с «Ювентусом»

11:12
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«Локомотив» на своем официальном youtube-канале опубликовал видео, посвященное матчу 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Ювентусом» (1:2).

В ролике отражен приезд московской команды на стадион, момент выхода на поле, голы матча и эмоции трибун.

Ювентус — Локомотив

Лига чемпионов: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы групп

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Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=7li2gxyoEiE&feature=youtu.be

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур




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