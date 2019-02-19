"Локомотив" по пенальти проиграл загребскому "Динамо" и вылетел из Юношеской лиги УЕФА

"Локомотив" в серии пенальти уступил загребскому "Динамо" в стыковом матче Юношеской лиги УЕФА (1:1, пенальти - 4:5). Голами отметились защитник хорватского клуба Леон Шипош и хавбек красно-зеленых Денис Файзуллин.

Лига чемпионов УЕФА U19

Стыковые матчи

"Динамо З - мол." - "Локомотив - мол." - 1:1 (1:0). Пенальти - 5:4

Голы: Шипош, 13 (1:0). Файзуллин, 90+3 (1:1).

Нереализованный пенальти: Титков, 71 (вратарь)

"Локомотив - мол.": Ботнарь (Крайков, 90+4), Лапшов, Магкеев, Логинов (Основ, 46), Сухарев, Карапузов (Файзуллин, 46), Черный, Петров (Черняков, 65), Титков, Иосифов (Турищев, 82), Сулейманов.

Предупреждение: Черный, 47.

Судья: Фабиу Вериссиму (Португалия).

19 февраля. Загреб. Стадион "Hitrec-Kacijan".

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