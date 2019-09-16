«Локомотив» отправился на матч с «Байером»

В стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» на выезде сыграет с «Байером». Московский клуб сегодня вылетел в Германию, где 18 сентября пройдет встреча, сообщает Twitter команды.

Матч пройдет в Леверкузене на стадионе «БайАрена». Он начнется в 22:00 по московскому времени.

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