«Локомотив» опубликовал заявку на матч с «Байером»
На официальном сайте «Локомотива» опубликовали заявку команды на матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Байера». Игра состоится в среду, 18 сентября, в Леверкузене.
Как ранее сообщал «СЭ», Антон и Алексей Миранчуки прилетели с командой на предстоящую встречу с «Байером».
Полностью заявка «Локомотива» выглядит следующим образом:
вратари — Гильерме, Медведев, Коченков;
защитники — Живоглядов, Идову, Хеведес, Чорлука, Мурило, Кверквелия;
полузащитники — Баринов, Крыховяк, Ан.Миранчук, Коломейцев, Игнатьев, Жоау Марио, Рыбус, Ал.Миранчук, Тугарев, Рыбчинский, Куликов, Дорофеев;
нападающие — Смолов, Жемалетдинов, Эдер, Джорджевич.
Миранчуки полетели с «Локомотивом» в Леверкузен. Но Антон не сыграет, а Алексей — под вопросом