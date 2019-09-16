«Локомотив» опубликовал заявку на матч с «Байером»

На официальном сайте «Локомотива» опубликовали заявку команды на матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Байера». Игра состоится в среду, 18 сентября, в Леверкузене.

Как ранее сообщал «СЭ», Антон и Алексей Миранчуки прилетели с командой на предстоящую встречу с «Байером».

Полностью заявка «Локомотива» выглядит следующим образом:

вратари — Гильерме, Медведев, Коченков;

защитники — Живоглядов, Идову, Хеведес, Чорлука, Мурило, Кверквелия;

полузащитники — Баринов, Крыховяк, Ан.Миранчук, Коломейцев, Игнатьев, Жоау Марио, Рыбус, Ал.Миранчук, Тугарев, Рыбчинский, Куликов, Дорофеев;

нападающие — Смолов, Жемалетдинов, Эдер, Джорджевич.

Миранчуки полетели с «Локомотивом» в Леверкузен. Но Антон не сыграет, а Алексей — под вопросом