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«Локомотив» опубликовал заявку на матч с «Байером»

16 сентября 2019, 23:35
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На официальном сайте «Локомотива» опубликовали заявку команды на матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Байера». Игра состоится в среду, 18 сентября, в Леверкузене.

Как ранее сообщал «СЭ», Антон и Алексей Миранчуки прилетели с командой на предстоящую встречу с «Байером».

Полностью заявка «Локомотива» выглядит следующим образом:

вратари — Гильерме, Медведев, Коченков;

защитники — Живоглядов, Идову, Хеведес, Чорлука, Мурило, Кверквелия;

полузащитники — Баринов, Крыховяк, Ан.Миранчук, Коломейцев, Игнатьев, Жоау Марио, Рыбус, Ал.Миранчук, Тугарев, Рыбчинский, Куликов, Дорофеев;

нападающие — Смолов, Жемалетдинов, Эдер, Джорджевич.

Байер — Локомотив

Миранчуки полетели с «Локомотивом» в Леверкузен. Но Антон не сыграет, а Алексей — под вопросом

Дополнительная информация

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/20886

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1-й тур




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