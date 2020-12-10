Геркус прокомментировал выступление «Локомотива» в Лиге чемпионов

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал выступление команды в групповой стадии Лиги чемпионов.

Накануне железнодорожники уступили «Баварии» (0:2) в матче 6-го тура групповой стадии ЛЧ и вылетели из еврокубков.

«Назвать то, что мы видели на протяжении шести матчей результативным или атакующим футболом у меня не поворачивается язык. Это самый закрытый, самый оборонительный футбол из всех возможных. Команду избивают на протяжении 90 минут, редко она убегает на половину соперника чтобы просто отдышаться, после чего продолжается избиение», — написал у себя в Telegram-канале Геркус.

По мнению специалиста, клуб провалил трансферную кампанию прошлым летом, что также сказалось на результатах и повлияет на «Локомотив» в будущем.

«Еще одной задачей, помимо нового атакующего и результативного футбола была провозглашена новая трансферная стратегия: покупать молодых проспектов и продавать с барышом. Под эти цели потрачено более 15 млн евро этим летом и еще 4 прошлым. На деле же куплены откровенно низкокачественные игроки, которые никому не нужны и только засоряют ростер клуба и доставят немало головной боли менеджерам, которые придут на смену команде Кикнадзе-Мещерякова», — добавил Геркус.

Бывший генеральный директор железнодорожников отметил, что для клуба, претендующего на лидерство в чемпионате России, 3 очка по итогам 6 встреч в Лиге чемпионов — это мало, однако он считает, что на следующее попадание «Локомотива» в групповой турнир ЛЧ могут уйти «десятки лет».

«Локомотив» занял последнее, четвертое место в группе A с 3 очками. Команда трижды сыграла вничью и потерпела три поражения.