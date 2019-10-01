«Локомотив» — «Атлетико»: Жемалетдинов из-за травмы покинул поле
1 октября 2019, 22:35
Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов на 32-й минуте в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Атлетико» покинул поле из-за травмы. Вместо него вышел защитник Брайн Идову.
Отметим, что Жемалетдинов был впервые в карьере вызван в сборную России.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Локомотив» — «Атлетико».
33' Рифат Жемалетдинов с трудом поднимается с газона и покидает поле с докторами «Локо»... сразу отметим, что контакта с соперниками не было. На поле выходит Брайан Идову! ?#ЛокоАтлетико #ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/7adS4S7vCC— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) October 1, 2019
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