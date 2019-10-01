«Локомотив» — «Атлетико»: все голы матча
1 октября 2019, 23:28
«Локомотив» проиграл «Атлетико» в домашнем матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов (0:2). Голами отметились форвард Жоау Феликс и хавбек Томас Партей.
? Жоау Фелиш открыл счет в матче #ЛокоАтлетико на 48-й минуте.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 1, 2019
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? «МАТЧ! КЛУБ»
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Второй мяч «Атлетико». Диего Коста отчасти реабилитировался за промах, отдав голевуюhttps://t.co/rzGdXb3Xxp#ЛокоАтлетико pic.twitter.com/mfH5PKJTo1— Матч ТВ (@MatchTV) October 1, 2019
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур