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«Локомотив» — «Атлетико»: все голы матча

1 октября 2019, 23:28
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«Локомотив» проиграл «Атлетико» в домашнем матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов (0:2). Голами отметились форвард Жоау Феликс и хавбек Томас Партей.

Локомотив — Атлетико

Лига чемпионов: новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур




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