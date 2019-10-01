«Локомотив» и «Атлетико» назвали стартовые составы на матч Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Атлетико» на матч 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов, информирует официальный сайт УЕФА. Встреча пройдет сегодня, 1 октября, начало — в 22.00 (мск). Игра состоится в Москве на стадионе «РЖД Арена».

Стартовый состав «Локомотива»: Гильерме — Игнатьев, Чорлука, Хеведес, Рыбус — Баринов, Мурило, Мариу, Крыховяк, Жемалетдинов — Смолов.

Стартовый состав «Атлетико»: Облак — Ариас, Хименес, Лоди, Фелипе — Партей, Коке, Сауль — Мората, Феликс, Коста.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Локомотив» — «Атлетико».

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