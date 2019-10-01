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«Локомотив» и «Атлетико» назвали стартовые составы на матч Лиги чемпионов

1 октября 2019, 20:45
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Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Атлетико» на матч 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов, информирует официальный сайт УЕФА. Встреча пройдет сегодня, 1 октября, начало — в 22.00 (мск). Игра состоится в Москве на стадионе «РЖД Арена».

Стартовый состав «Локомотива»: Гильерме — Игнатьев, Чорлука, Хеведес, Рыбус — Баринов, Мурило, Мариу, Крыховяк, Жемалетдинов — Смолов.

Стартовый состав «Атлетико»: Облак — Ариас, Хименес, Лоди, Фелипе — Партей, Коке, Сауль — Мората, Феликс, Коста.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Локомотив» — «Атлетико».

Локомотив — Атлетико

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Результаты опроса

проголосовало: 4700
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Как завершится матч Лиги чемпионов «Локомотив» — «Атлетико»?
Победой «Локо» с разностью в один-два мяча
20.0%
Крупной победой «Локо»
3.1%
Нулевой ничьей
6.1%
Результативной ничьей
17.3%
Победой «Атлетико» с разностью в один-два мяча
35.8%
Крупной победой «Атлетико»
17.7%
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур




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