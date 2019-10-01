«Локомотив» — «Атлетико»: испанцы удвоили преимущество в счете
1 октября 2019, 23:17
В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» принимает «Атлетико». Во втором тайме гости забили второй мяч в ворота москвичей.
Жоау Феликс сделал проникающую передачу в штрафну. Диегу Коста не пожадничал и скинул мяч в центр, где передачу замкнул Томас Партей.
Второй мяч «Атлетико». Диего Коста отчасти реабилитировался за промах, отдав голевуюhttps://t.co/rzGdXb3Xxp#ЛокоАтлетико pic.twitter.com/mfH5PKJTo1— Матч ТВ (@MatchTV) October 1, 2019
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур
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