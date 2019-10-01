Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

«Локомотив» — «Атлетико»: испанцы удвоили преимущество в счете

1 октября 2019, 23:17
Теги:

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» принимает «Атлетико». Во втором тайме гости забили второй мяч в ворота москвичей.

Жоау Феликс сделал проникающую передачу в штрафну. Диегу Коста не пожадничал и скинул мяч в центр, где передачу замкнул Томас Партей.

Локомотив — Атлетико

Лига чемпионов: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир