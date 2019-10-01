Нападающий «Атлетико» Жоау Феликс забил гол в ворота «Локомотива» на 48-й минуте матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Встреча проходит в Москве на стадионе «РЖД Арена».

Фовард «матрасников» Альваро Мората с правого фланга прострелил в штрафную «Локомотива». 19-летний португалец пробил по воротам, но голкипер Гильерме отбил мяч перед собой, а Феликс в падении вколотил мяч в сетку.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Локомотив» — «Атлетико».

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