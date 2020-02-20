Голкипер «Тоттенхэма» Юго Ллорис признан лучшим игроком первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лейпцига» (0:1). Как отмечает пресс-служба УЕФА, француз спас свою команду в трех из четырех верных голевых эпизодах. Единственный мяч он пропустил с пенальти.