Ллорис признан лучшим игроком матча «Тоттенхэм» — «Лейпциг», несмотря на поражение
20 февраля 2020, 01:06
Голкипер «Тоттенхэма» Юго Ллорис признан лучшим игроком первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лейпцига» (0:1). Как отмечает пресс-служба УЕФА, француз спас свою команду в трех из четырех верных голевых эпизодах. Единственный мяч он пропустил с пенальти.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала
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