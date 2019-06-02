"Ливерпулю" вручили Кубок чемпионов. Фото

"Ливерпуль" стал победителем Лиги чемпионов-2018/19. В финале команда обыграла "Тоттенхэм" (2:0). В составе победителей отличись Мохамед Салах и Дивок Ориги.

После завершения игры победителям вручили Кубок чемпионов. Первым трофей получил капитан команды Джордан Хендерсон.

Лига чемпионов: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр