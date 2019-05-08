"Ливерпуль", жди! "Тоттенхэм" забил "Аяксу" три мяча за тайм и вышел в финал Лиги чемпионов!

Лукас Моура (в центре) оформил хет-трик за 45 минут! Фото REUTERS

"Тоттенхэм" выиграл у "Аякса" (3:2) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов. По сумме двух матчей в финал пробился английский клуб.

У хозяев забивали Маттейс де Лигт и Хаким Зиех, у гостей хет-трик сделал Лукас Моура. В первом матче "Аякс" победил 1:0, а по сумме двух матчей в финал вышли "шпоры"

В финале "Тоттенхэму" предстоит сыграть с "Ливерпулем". Финальный матч состоится 1 июня в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано". Начало в 22.00 по московскому времени.

Лига чемпионов

1/2 финала

"Аякс" (Голландия) - "Тоттенхэм" (Англия) - 2:3 (2:0)

Голы: де Лигт, 5 (1:0). Зиех, 35 (2:0). Лукас Моура, 55 (2:1). Лукас Моура, 59 (2:2). Лукас Моура, 90+6 (2:3).

"Аякс": Онана, Мазрауи, де Лигт, Блинд, Тальяфико, Шене (Фелтман, 60), ван де Бек (Магальян, 90), де Йонг, Зиех, Тадич, Дольберг (Синкгравен, 67).

"Тоттенхэм": Ллорис, Триппьер (Ламела, 81), Алдервейрелд, Фертонген, Роуз (Дэйвис, 82), Сиссоко, Ваньяма (Льоренте, 46), Эриксен, Алли, Лукас Моура, Сон Хын Мин.

Предупреждения: Сиссоко, 16. Дольберг, 50. Роуз, 76. Зиех, 77. Онана, 90+5.

Судья: Брих (Германия).

8 мая. Амстердам. Стадион Йохан Кройф Арена.

Первый матч - 1:0

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