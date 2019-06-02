00:58 2 июня | Футбол — Лига чемпионов

"Ливерпуль" вышел на третье место по Кубкам чемпионов, Клопп выиграл первый финал за пять лет

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"Ливерпуль" обыграл в Мадриде "Тоттенхэм" (2:0) и в шестой раз в истории стал победителем главного еврокубка.

Британцы вышли на третье место по числу успехов в Кубке и Лиге чемпионов, обогнав "Баварию" и "Барселону". Только "Реал" и "Милан"  брали трофей чаще "красных".

Лидеры по победам в Кубке/Лиге чемпионов

Клуб

Финалы

Победы

Годы побед

Реал

16

13

1956-1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016-2018

Милан

11

7

1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003, 2007

Ливерпуль

9

6

1977, 1978, 1981, 1984, 2005, 2019

Барселона

8

5

1992, 2006, 2009, 2011, 2015

Бавария

10

5

1974-1976, 2001, 2013

Аякс

6

4

1971-1973, 1995

Интер

5

3

1964, 1965, 2010

МЮ

5

3

1968, 1999, 2008

Главный тренер "Ливерпуля" прервал серию поражений в финалах, которая затянулась почти на пять лет. В последний раз команда немца (тогда еще дортмундская "Боруссия") брала трофей в августе 2014 года, когда одолела в матче за Суперкубок Германии "Баварию". После этого Клопп проигрывал финалы Кубка Германии, Кубка английской лиги, Лиги Европы и Лиги чемпионов.

Финалы команд Юргена Клоппа

Дата

Турнир

Клуб Клоппа

Соперник

Счет

23.07.2011

Суперкубок Германии

Боруссия Д

Шальке

0:0 (пен. – 3:4)

12.05.2012

Кубок Германии

Боруссия Д

Бавария

5:2

12.08.2012

Суперкубок Германии

Боруссия Д

Бавария

1:2

25.05.2013

Лига чемпионов

Боруссия Д

Бавария

1:2

27.07.2013

Суперкубок Германии

Боруссия Д

Бавария

4:2

17.05.2014

Кубок Германии

Боруссия Д

Бавария

0:2 (д.в.)

13.08.2014

Суперкубок Германии

Боруссия Д

Бавария

2:0

30.05.2014

Кубок Германии

Боруссия Д

Вольфсбург

1:3

28.02.2016

Кубок лиги

Ливерпуль

Манчестер Сити

0:0 (пен. – 1:3)

18.05.2016

Лига Европы

Ливерпуль

Севилья

1:3

26.05.2018

Лига чемпионов

Ливерпуль

Реал

1:3

01.06.2019

Лига чемпионов

Ливерпуль

Тоттенхэм

2:0

Клопп провел очередной успешный матч против "Тоттенхэма". С момента прихода в "Ливерпуль" немец уступил "шпорам" только в одной встрече из девяти (зато крупно), одержав пять побед. При этом все три встречи завершившегося сезона остались за "красными".

Последние 10 матчей "Ливерпуля" против "Тоттенхэма".

Дата

Турнир

Город

Счет

Голы

17.10.2015

Чемпионат

Лондон

0:0

-

02.04.2016

Чемпионат

Ливерпуль

1:1

Коутинью - Кейн

27.08.2016

Чемпионат

Лондон

1:1

Милнер - Роуз

25.10.2016

Кубок лиги

Ливерпуль

2:1

Старридж-2 - Янссен

11.02.2017

Чемпионат

Ливерпуль

2:0

Мане-2

22.10.2017

Чемпионат

Лондон

1:4

Салах – Кейн-2, Сон Хын Мин, Алли

04.02.2018

Чемпионат

Ливерпуль

2:2

Салах-2 – Ваньяма, Кейн

15.09.2018

Чемпионат

Лондон

2:1

Вайналдум, Роберту Фирмину - Ламела

31.03.2019

Чемпионат

Ливерпуль

2:1

Роберту Фирмину, Алдервейрелд – Лукас Моура

01.06.2019

Лига чемпионов

Мадрид

2:0

Салах, Ориги

Лидер "Ливерпуля" Мохамед Салах реализовал пенальти на второй минуте и поднялся на второе место в списке самых ранних голов в финалах Лиги чемпионов. Египтянин уступил только легенде "Милана" Паоло Мальдини, который открыл счет в финале-2005 года, поразив ворота "Ливерпуля" на 51-й секунде. Кроме того, Салах стал автором самого раннего реализованного 11-метрового в решающей встрече, отобрав рекорд у валенсийца Гаиски Мендьеты.

Самые быстрые голы в финалах Лиги чемпионов

Дата

Игрок

Клуб

Матч

Минута

25.05.2005

Паоло Мальдини

Милан

Ливерпуль - 3:3 (пен. – 2:3)

1

01.06.2019

Мохамед Салах

Ливерпуль

Тоттенхэм – 2:0

2’

23.05.2001

Гаиска Мендьета

Валенсия

Бавария – 1:1 (пен. – 4:5)

3’

06.06.2015

Иван Ракитич

Барселона

Ювентус – 3:1

4’

26.05.1999

Марио Баслер

Бавария

МЮ – 1:2

6’

15.05.2002

Рауль

Реал

Байер – 2:1

8’

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Тоттенхэм Хотспур - Ливерпуль

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2018-2019/playoff/

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