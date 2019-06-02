"Ливерпуль" вышел на третье место по Кубкам чемпионов, Клопп выиграл первый финал за пять лет

"Ливерпуль" обыграл в Мадриде "Тоттенхэм" (2:0) и в шестой раз в истории стал победителем главного еврокубка.
Британцы вышли на третье место по числу успехов в Кубке и Лиге чемпионов, обогнав "Баварию" и "Барселону". Только "Реал" и "Милан" брали трофей чаще "красных".
Лидеры по победам в Кубке/Лиге чемпионов
|
Клуб
|
Финалы
|
Победы
|
Годы побед
|
Реал
|
16
|
13
|
1956-1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016-2018
|
Милан
|
11
|
7
|
1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003, 2007
|
Ливерпуль
|
9
|
6
|
1977, 1978, 1981, 1984, 2005, 2019
|
Барселона
|
8
|
5
|
1992, 2006, 2009, 2011, 2015
|
Бавария
|
10
|
5
|
1974-1976, 2001, 2013
|
Аякс
|
6
|
4
|
1971-1973, 1995
|
Интер
|
5
|
3
|
1964, 1965, 2010
|
МЮ
|
5
|
3
|
1968, 1999, 2008
Главный тренер "Ливерпуля" прервал серию поражений в финалах, которая затянулась почти на пять лет. В последний раз команда немца (тогда еще дортмундская "Боруссия") брала трофей в августе 2014 года, когда одолела в матче за Суперкубок Германии "Баварию". После этого Клопп проигрывал финалы Кубка Германии, Кубка английской лиги, Лиги Европы и Лиги чемпионов.
Финалы команд Юргена Клоппа
|
Дата
|
Турнир
|
Клуб Клоппа
|
Соперник
|
Счет
|
23.07.2011
|
Суперкубок Германии
|
Боруссия Д
|
Шальке
|
0:0 (пен. – 3:4)
|
12.05.2012
|
Кубок Германии
|
Боруссия Д
|
Бавария
|
5:2
|
12.08.2012
|
Суперкубок Германии
|
Боруссия Д
|
Бавария
|
1:2
|
25.05.2013
|
Лига чемпионов
|
Боруссия Д
|
Бавария
|
1:2
|
27.07.2013
|
Суперкубок Германии
|
Боруссия Д
|
Бавария
|
4:2
|
17.05.2014
|
Кубок Германии
|
Боруссия Д
|
Бавария
|
0:2 (д.в.)
|
13.08.2014
|
Суперкубок Германии
|
Боруссия Д
|
Бавария
|
2:0
|
30.05.2014
|
Кубок Германии
|
Боруссия Д
|
Вольфсбург
|
1:3
|
28.02.2016
|
Кубок лиги
|
Ливерпуль
|
Манчестер Сити
|
0:0 (пен. – 1:3)
|
18.05.2016
|
Лига Европы
|
Ливерпуль
|
Севилья
|
1:3
|
26.05.2018
|
Лига чемпионов
|
Ливерпуль
|
Реал
|
1:3
|
01.06.2019
|
Лига чемпионов
|
Ливерпуль
|
Тоттенхэм
|
2:0
Клопп провел очередной успешный матч против "Тоттенхэма". С момента прихода в "Ливерпуль" немец уступил "шпорам" только в одной встрече из девяти (зато крупно), одержав пять побед. При этом все три встречи завершившегося сезона остались за "красными".
Последние 10 матчей "Ливерпуля" против "Тоттенхэма".
|
Дата
|
Турнир
|
Город
|
Счет
|
Голы
|
17.10.2015
|
Чемпионат
|
Лондон
|
0:0
|
-
|
02.04.2016
|
Чемпионат
|
Ливерпуль
|
1:1
|
Коутинью - Кейн
|
27.08.2016
|
Чемпионат
|
Лондон
|
1:1
|
Милнер - Роуз
|
25.10.2016
|
Кубок лиги
|
Ливерпуль
|
2:1
|
Старридж-2 - Янссен
|
11.02.2017
|
Чемпионат
|
Ливерпуль
|
2:0
|
Мане-2
|
22.10.2017
|
Чемпионат
|
Лондон
|
1:4
|
Салах – Кейн-2, Сон Хын Мин, Алли
|
04.02.2018
|
Чемпионат
|
Ливерпуль
|
2:2
|
Салах-2 – Ваньяма, Кейн
|
15.09.2018
|
Чемпионат
|
Лондон
|
2:1
|
Вайналдум, Роберту Фирмину - Ламела
|
31.03.2019
|
Чемпионат
|
Ливерпуль
|
2:1
|
Роберту Фирмину, Алдервейрелд – Лукас Моура
|
01.06.2019
|
Лига чемпионов
|
Мадрид
|
2:0
|
Салах, Ориги
Лидер "Ливерпуля" Мохамед Салах реализовал пенальти на второй минуте и поднялся на второе место в списке самых ранних голов в финалах Лиги чемпионов. Египтянин уступил только легенде "Милана" Паоло Мальдини, который открыл счет в финале-2005 года, поразив ворота "Ливерпуля" на 51-й секунде. Кроме того, Салах стал автором самого раннего реализованного 11-метрового в решающей встрече, отобрав рекорд у валенсийца Гаиски Мендьеты.
Самые быстрые голы в финалах Лиги чемпионов
|
Дата
|
Игрок
|
Клуб
|
Матч
|
Минута
|
25.05.2005
|
Паоло Мальдини
|
Милан
|
Ливерпуль - 3:3 (пен. – 2:3)
|
1’
|
01.06.2019
|
Мохамед Салах
|
Ливерпуль
|
Тоттенхэм – 2:0
|
2’
|
23.05.2001
|
Гаиска Мендьета
|
Валенсия
|
Бавария – 1:1 (пен. – 4:5)
|
3’
|
06.06.2015
|
Иван Ракитич
|
Барселона
|
Ювентус – 3:1
|
4’
|
26.05.1999
|
Марио Баслер
|
Бавария
|
МЮ – 1:2
|
6’
|
15.05.2002
|
Рауль
|
Реал
|
Байер – 2:1
|
8’
Лига чемпионов: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2018-2019/playoff/