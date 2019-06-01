"Ливерпуль" выиграл Лигу чемпионов в шестой раз

"Ливерпуль" победил "Тоттенхэм" в финальном матче Лиги чемпионов (2:0). Мерсисайдцы стали обладателями этого трофея в шестой раз (с учетом Кубка европейских чемпионов). Они становились победителями ЛЧ в 1977, 1978, 1981, 1984, 2005 годах.
⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️— Liverpool FC (@LFC) 1 июня 2019 г.
#SixTimes pic.twitter.com/jVvGdhvZXZ
"Ливерпуль" обошел "Барселону" и "Баварию" - у них по пять побед. Лидером является "Реал" - "королевский клуб" выигрывал ЛЧ 13 раз.
Лига чемпионов: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр
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