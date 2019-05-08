"Ливерпуль" вышел в финал Лиги чемпионов 2018/19, обыграв в полуфинале "Барселону" по сумме двух встреч (0:3, 4:0).

Мерсисайдский клуб пробился в свой третий еврокубковый финал под руководством Юргена Клоппа. При 51-летнем немце "Ливерпуль" не проиграл ни одной двухматчевой еврокубковой серии.

В первый сезон Клоппа "красные" дошли до финала Лиги Европы​ и уступили "Севилье" (1:3), в следующем сезоне – не играли в еврокубках, в сезоне-17/18 уступили в финале Лиги чемпионов "Реалу" (1:3).

Гениальный Клопп, великий "Ливерпуль", неприступный "Энфилд"