"Ливерпуль" повысил цены на билеты для болельщиков "Барселоны"

"Ливерпуль" повысил цены на билеты на полуфинальный матч Лиги чемпионов против "Барселоны" для болельщиков гостевой команды, информирует официальный сайт "красных". Первая встреча пройдет 1 мая в Испании, ответная – 7 мая в Англии.

Как отмечается, "Ливерпуль" на первую игру получил от каталонцев 4 620 билетов, цена каждого из которых 119 евро.

"Ливерпуль" установил такую же цену, а дополнительный доход направит на компенсацию расходов для фанатов "Ливерпуля". Это поможет снизить цену билетов на первый матч до 88 евро.

Ранее так же поступил "Манчестер Юнайтед" в четвертьфинальном матче с "Барселоной".