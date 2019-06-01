"Ливерпуль" победил "Тоттенхэм" в финале Лиги чемпионов

"Ливерпуль" в финале Лиги чемпионов победил "Тоттенхэм" (2:0).

Уже на 1-й минуте встречи был назначен пенальти в ворота "шпор", который реализовал Мохамед Салах. На 87-й минуте отличился Дивок Ориги.

В середине первого тайма на поле выбежала американская модель.

"Красные" выиграли главный трофей Европы в шестой раз.

Лига чемпионов-2018/19

Финал

"Тоттенхэм" (Англия) – "Ливерпуль" (Англия) – 0:2 (0:1)

Голы: Салах, 2 - с пенальти (0:1). Ориги, 87 (0:2).

"Тоттенхэм": Ллорис, Триппьер, Алдервейрелд, Фертонген, Роуз, Алли (Льоренте, 81), Уинкс (Лукас Моура, 66), Сиссоко (Дайер, 74), Эриксен, Сон Хын Мин, Кейн.

"Ливерпуль": Алиссон, Александр-Арнолд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Фабинью, Хендерсон, Вайналдум (Милнер, 62), Салах, Роберту Фирмину (Ориги, 58), Мане (Гомес, 90).

Судьи: Скомина. Вукан, Прапротник (все - Словения).

1 июня. Мадрид. Стадион "Ваньда Метрополитано".

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