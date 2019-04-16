"Ливерпуль" объявил заявку на ответный матч с "Порту" в ЛЧ

"Ливерпуль" на своем официальном сайте объявил заявку на ответный матч с "Порту" в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. Защитник Деян Ловрен пропустит встречу из-за болезни, а хавбек Алекс Окслейд-Чемберлен - из-за дополнительных восстановительных тренировок. В заявку вошел 21 игрок:

Вратари: Алиссон, Миньоле, Келлехер;

Защитники: ван Дейк, Гомес, Морено, Робертсон, Матип, Александр-Арнолд;

Полузащитники: Фабинью, Вайналдум, Милнер, Кейта, Хендерсон, Лаллана, Шачири;

Нападающие: Фирмину, Мане, Салах, Старридж, Ориги.

Первый матч между "Ливерпулем" и "Порту" завершился победой "красных" на своем поле (2:0).

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