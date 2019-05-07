Стал известен состав "Ливерпуля" на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов против "Барселоны". Как было известно ранее, лидер атак Мохамед Салах не успел восстановиться после травмы и не попал в заявку на игру. Также в составе не оказалось Алекса Окслейда-Чемберлена. Хавбек получил повреждение на разминке, в заявку был включен 19-летний Райан Брюстер.

Алиссон - Александр-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон - Хендерсон, Фабинью, Милнер - Шачири, Мане, Ориги. Запасные - Миньоле, Вайналдум, Ловрен, Гомес, Старридж, Брюстер, Вудберн.

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Ливерпуль" - "Барселона", который начнется в 22.00 по московскому времени