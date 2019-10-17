«Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Боруссия» оштрафованы УЕФА за поведение болельщиков в матчах Лиги чемпионов

УЕФА опубликовал решение дисциплинарного комитета по итогам последних матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы. Ряд клубов получили штрафы за поведение болельщиков.

Лига чемпионов

«Валенсия» — «Аякс» (0:3)

«Аякс» оштрафован на 68 тысяч евро за поведение болельщиков и футболистов. Также клубу запретили продавать билеты для своих болельщиков на следующий выездной матч Лиги чемпионов и еще на один матч еврокубков условно с испытательным сроком в 12 месяцев.

«Славия» — «Боруссия» (0:2)

«Славия» оштрафована на 26 тысяч евро, «Боруссия» — на 29 875.

«Ливерпуль» — «Зальцбург» (4:3)

«Ливерпуль» получил штраф в 10 тысяч евро, «Зальцбург» заплатит 3250.

«Манчестер Сити» — «Динамо» Загреб (2:0)

«Ман Сити» оштрафован на 15 750 евро, «Динамо» — на 20 тысяч. Также клубу запретили продавать билеты для своих болельщиков на следующий выездной матч Лиги чемпионов и еще на один матч еврокубков условно с испытательным сроком в 12 месяцев.

Лига Европы

«Витория Гимарайнш» — «Айнтрахт» (0:1)

«Витория» оштрафована на 50 тысяч евро. «Айнтрахт» обязали возместить соперникам убытки, которые «Витория» понесла из-за немецких болельщиков. Кроме того, клуб из Франкфурта-на-Майке" получил такой же запрет на продажу билетов на следующий выездной матч, как «Аякс» и «Динамо Загреб». Обе клуба предупреждены за задержку стартового свистка.

«Селтик» — «Клуж» (2:0)

За использование болельщиками файеров «Селтик» оштрафован на 12 тысяч евро.