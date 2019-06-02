"Ливерпуль" и "Челси" сыграют в матче за Суперкубок УЕФА

В матче за Суперкубок УЕФА-2019 сыграют английские клубы "Ливерпуль" и "Челси".

"Ливерпуль" стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в финальном матче лондонский "Тоттенхэм". "Челси" парой дней ранее стал победителем Лиги Европы, разгромив в финале "Арсенал".

Матч за Суперкубок УЕФА состоится в Стамбуле 14 августа. "Ливерпуль" трижды выигрывал кубок и дважды уступал. У "Челси" одна победа и два поражения.

Лига чемпионов: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр

Тоттенхэм Хотспур – Ливерпуль