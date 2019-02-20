"Ливерпуль и "Бавария" завершили первый матч нулевой ничьей

"Ливерпуль" сыграл вничью с "Баварией" (0:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Ответный матч пройдет в Мюнхене 13 марта. Начало в 23.00 по московскому времени.

"Ливерпуль" выигрывал Кубок/Лигу чемпионов пять раз. Столько же побед в главном европейском клубном турнире в активе у "Баварии".

Лига чемпионов

1/8 финала

Первый матч

"Ливерпуль" (Англия) - "Бавария" (Германия) - 0:0

"Ливерпуль": Алиссон, Александр-Арнолд, Матип, Фабинью, Робертсон, Вайналдум, Хендерсон, Кейта (Милнер, 76), Салах, Роберту Фирмину (Ориги, 76), Мане.

"Бавария": Нойер, Киммих, Зюле, Хуммельс, Алаба, Тиагу Алькантара, Хави Мартинес, Коман (Рибери, 81), Гнабри (Рафинья, 90+1), Хамес Родригес (Ренату Санчеш, 88), Левандовски.



Предупреждения: Киммих, 28. Хендерсон, 55.



Судья: Рокки (Италия).



19 февраля. Ливерпуль. Стадион "Энфилд".

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