"Ливерпуль" - "Бавария": стали известны стартовые составы

"Ливерпуль" и "Бавария" объявили составы на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов. С первых минут встречу начнет нападающий "красных" Мохамед Салах и хавбек мюнхенцев Хамес Родригес.

Состав "Ливерпуля": Алиссон - Александр-Арнолд, Матип, Фабинью, Робертсон - Вайналдум, Хендерсон, Кейта - Мане, Салах, Фирмину.

Состав "Баварии": Нойер - Алаба, Хуммельс, Зюле, Киммих - Хамес, Мартинес, Алькантара - Коман, Левандовски, Гнабри.

Ответный матч между "Баварией" и "Ливерпулем" пройдет 13 марта в Мюнхене.

Все о Лиге чемпионов - здесь