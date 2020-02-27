«Лион» обыграл «Ювентус», гол забил Тузар
00:55
«Лион» выиграл у «Ювентуса» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0). Единственный гол забил полузащитник Люка Тузар с передачи Уссема Ауара.
Ответная игра состоится в Италии 17 марта.
Лига чемпионов
1/8 финала
Первый матч
«Лион» (Франция) — «Ювентус» (Италия) — 1:0 (1:0)
Гол: Тузар, 31.
«Лион»: Антони Лопеш, Марселу, Денайер, Дюбуа (Тете, 78), Марсал, Тузар, Ауар, Гимарайнс, Дембеле, Корне (Аннерсен, 81), Токо-Экамби (Террье, 66).
«Ювентус»: Щенсны, Бонуччи, Данилу, Алекс Сандру, де Лигт, Пьянич (Рэмси, 61), Рабьо (Бернардески, 78), Бентанкур, Криштиану Роналду, Куадрадо (Игуаин, 70), Дибала.
Предупреждения: Марселу, 28. Корне, 61.
?Судья: Хиль Мансано (Испания).
26 февраля. Лион. Стадион «Люмьер».
Опрос
проголосовало: 9434Все опросы
Кто из участников плей-офф фаворит Лиги чемпионов-2019/2020?
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала