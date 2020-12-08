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Лига чемпионов: кто вышел в плей-офф

8 декабря 2020, 23:11
Игроки &quot;Лацио&quot;. Фото ФК "Лацио"
Игроки &quot;Лацио&quot;. Фото ФК "Лацио"

Определились 10 из 16 участников 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/21. Десятым стал «Лацио», который смог удержать ничью с «Брюгге» (2:2) и не пустил его на второе место в группе.

Группа A: «Бавария».

Группа C: «Манчестер Сити», «Порту».

Группа D: «Ливерпуль».

Группа E: «Челси», «Севилья».

Группа F: «Боруссия» Дортмунд, «Лацио».

Группа G: «Барселона», «Ювентус».

По итогам сегодняшнего дня определятся два участника 1/8 финала в группе H. На выход в плей-офф претендуют «Лейпциг», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед». Оставшиеся четыре позиции будут определены по итогам игр в среду.

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 6-й тур




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