Лига чемпионов, 1/8 финала: расписание и результаты первых матчей
Лига чемпионов. 1/8 финала. Первые матчи
18 февраля, вторник
«Боруссия» Д (Германия) — «ПСЖ» (Франция) — 2:1 (0:0)
Голы: Холанн, 69 (1:0). Неймар, 75 (1:1). Холанн, 77 (2:1).
«Боруссия» (Дортмунд): Бюрки, Пищек, Хуммельс, Загаду, Хакими, Витсель, Эмре Джан, Санчо (Шмельцер, 90), Азар (Рейна, 68), Рафаэл Геррейру, Холанн.
«ПСЖ» (Париж): Навас, Менье, Кимпембе, Тиагу Силва, Кюрзава, Маркиньюс, Верратти, Гей, Ди Мария (Сарабия, 77), Мбаппе, Неймар.
Предупреждения: Витсель, 44. Гей, 54. Неймар, 59. Менье, 87. Верратти, 89.
Судья: Матеу Лаос (Испания).
18 февраля. Дортмунд. Стадион «Сигнал Идуна Парк».
«Атлетико» (Испания) — «Ливерпуль» (Англия) — 1:0 (1:0)
Гол: Сауль, 4.
«Атлетико» (Мадрид): Облак, Савич, Врсалько, Фелипе, Лоди, Коке, Сауль, Партей, Мората (Витоло, 70), Корреа (Диегу Коста, 77), Лемар (Льоренте, 46).
«Ливерпуль»: Алиссон, ван Дейк, Робертсон, Гомес, Александр-Арнолд, Вайналдум, Хендерсон (Милнер, 80), Фабинью, Роберту Фирмину, Салах (Окслейд-Чемберлен, 72), Мане (Ориги, 46).
Предупреждения: Мане, 40. Корреа, 45. Гомес, 59.
Судья: Марчиняк (Польша).
18 февраля. Мадрид. Стадион «Ваньда Метрополитано».
19 февраля, среда
«Аталанта» (Италия) — «Валенсия» (Испания) — 4:1 (2:0)
Голы: Хатебур, 16 (1:0). Иличич, 42 (2:0). Фройлер, 57 (3:0). Хатебур, 62 (4:0). Черышев, 66 (4:1).
«Аталанта» (Бергамо): Голлини, Паломино, Хатебур, Толой, Кальдара (Сапата, 75), Гозенс, де Рон, Пашалич (Тамез, 90+2), Фройлер, А.Д.Гомес (Малиновский, 81), Иличич.
«Валенсия»: Доменеч, Васс, Мангала, Хосе Гайя, Диакаби, Парехо, Кондогбья, Солер, Гонсалу Гедеш (Черышев, 65), М.Гомес (Гамейро, 73), Торрес.
Предупреждение: Хатебур, 79.
Судья: Оливер (Англия).
19 февраля. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».
«Тоттенхэм» (Англия) — «РБ Лейпциг» (Германия) — 0:1 (0:0)
Гол: Вернер, 58 — с пенальти.
«Тоттенхэм» (Лондон): Ллорис, Алдервейрелд, Орье, Дэйвис, Санчес, Уинкс, Алли (Ндомбеле, 64), Ло Сельсо, Фернандеш (Ламела, 64), Лукас Моура, Бергвайн.
«РБ Лейпциг»: Гулачи, Хальстенберг, Клостерманн, Мукьеле, Ампаду, Анхелиньо, Забитцер, Лаймер (Форсберг, 83), Нкунку (Айдара, 74), Шик (Поульсен, 77), Вернер.
Предупреждения: Ло Сельсо, 10. Забитцер, 12. Вернер, 33. Дэйвис, 56. Нкунку, 72. Ламела, 90.
Судья: Джюнейт Чакыр (Турция).
19 февраля. Лондон. Стадион «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
25 февраля, вторник
26 февраля, среда