Лига чемпионов, 2-й тур: расписание, трансляции и результаты матчей
Группа D
«Локомотив» (Россия) — «Атлетико» (Испания) — 0:2 (0:0)
Голы: Жоау Феликс, 48 (0:1). Партей, 58 (0:2).
«Локомотив» (Москва): Гильерме, Игнатьев (Эдер, 80), Хеведес, Чорлука, Рыбус, Жемалетдинов (Идову, 33), Мурило, Крыховяк, Баринов, Жоау Мариу, Смолов (Коломейцев, 83).
«Атлетико» (Мадрид): Облак, Ариас, Хименес, Фелипе, Лоди, Жоау Феликс (Эрмосо, 84), Партей, Коке (Корреа, 87), Сауль, Мората, Диегу Коста (Лемар, 77).
Предупреждения: Партей, 30. Игнатьев, 62. Фелипе, 82. Жоау Мариу, 85.
Судьи: Гринфельд. Йаркони, Хассан (все — Израиль).
ВАР: Пиньейру. Мартинш (оба — Португалия).
1 октября. Москва. Стадион «РЖД Арена».
«Ювентус» (Италия) — «Байер» (Германия) — 3:0 (1:0)
Голы: Игуаин, 17 (1:0). Бернардески, 62 (2:0). Криштиану Роналду, 89 (3:0).
«Ювентус» (Турин): Щенсны, Куадрадо, де Лигт, Бонуччи, Сандру, Криштиану Роналду, Хедира (Бентанкур, 74), Пьянич, Матюиди, Бернардески (Рэмси, 78), Игуаин (Дибала, 83).
«Байер» (Леверкузен): Храдецки, Вайзер, Бендер, Та, Венделл, Хаверц, Баумгартлингер, Арангис (Синкгравен, 80), Демирбай (Амири, 46), Аларио (Паулинью, 68), Фолланд.
Предупреждения: Арангис, 19. Куадрадо, 55.
Судья: Коллам (Шотландия).
1 октября. Турин. Стадион «Алльянц».
Группа G
2 октября. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена». 22.00 (Матч ТВ — 21.15).
2 октября. Лейпциг. Стадион «Ред Булл Арена». 22.00 (Матч Футбол 2 — 00.00).
Группа A
«Реал» (Испания) — «Брюгге» (Бельгия) — 2:2 (0:2)
Голы: Деннис, 9 (0:1). Деннис, 39 (0:2). Серхио Рамос, 55 (1:2). Каземиру, 85 (2:2).
«Реал» (Мадрид): Куртуа (Ареола, 46), Карвахаль, Варан, Серхио Рамос, Начо (Марселу, 46), Кроос, Каземиру, Модрич, Васкес (Винисиус Жуниор, 67), Бензема, Азар.
«Брюгге»: Миньоле, Клинтон Мата, Мехеле, Дели, Соболь, Вормер, Ритс, Ванакен, Диатта, Деннис (Опенда, 71. Кулс, 87), Тау (Схрейверс, 90+2).
Предупреждения: Миньоле, 69. Опенда, 77. Вормер, 78. Азар, 90+2.
Удаление: Вормер, 84 (грубая игра, вторая ж.к.).
Судья: Кабаков (Болгария).
1 октября. Мадрид. Стадион «Сантьяго Бернабеу».
«Галатасарай» (Турция) — «ПСЖ» (Франция) — 0:1 (0:0)
Гол: Икарди, 52.
«Галатасарай» (Стамбул): Муслера, Мариану, Луйиндама, Маркан, Нагатомо (Эмер Байрам, 77), Беланда (Фегули, 62), Донк, Н`Зонзи, Сери, Бабел (Андоне, 64), Фалькао.
«ПСЖ» (Париж): Навас, Менье, Тиагу Силва, Кимпембе, Бернат, Маркиньюс, Гей, Верратти, Сарабия (Шупо-Мотинг, 70), Икарди (Мбаппе, 61), Ди Мария (Эррера, 83).
Предупреждения: Икарди, 7. Ди Мария, 80. Маркан, 86. Эррера, 90+3.
Судья: Марчиняк (Польша).
1 октября. Стамбул. Стадион «Тюрк Телеком».
Группа B
«Тоттенхэм» (Англия) — «Бавария» (Германия) — 2:7 (1:2)
Голы: Сон Хын Мин, 12 (1:0). Киммих, 15 (1:1). Левандовски, 45 (1:2). Гнабри, 53 (1:3). Гнабри, 55 (1:4). Кейн, 61 — с пенальти (2:4). Гнабри, 83 (2:5). Левандовски, 87 (2:6). Гнабри, 88 (2:7).
«Тоттенхэм» (Лондон): Ллорис, Орье, Алдервейрелд, Фертонген, Роуз, Уинкс (Ламела, 81), Сиссоко, Ндомбеле (Эриксен, 64), Алли (Лукас Моура, 71), Сон Хын Мин, Кейн.
«Бавария» (Мюнхен): Нойер, Павар, Зюле, Боатенг (Хави Мартинес, 72), Алаба (Тиагу Алькантара, 46), Киммих, Толиссо, Коутинью, Гнабри, Левандовски, Коман (Перишич, 71).
Предупреждения: Гнабри, 25. Ндомбеле, 43. Кейн, 47.
Судья: Тюрпен (Франция).
1 октября. Лондон. Стадион «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».
«Црвена Звезда» (Сербия) — «Олимпиакос П» (Греция) — 3:1 (0:1)
Голы: Рубен Семеду, 37 (0:1). Вулич, 62 (1:1). Милунович, 87 (2:1). Боаки, 90 (3:1).
«Црвена Звезда» (Белград): Борьян, Родич, Милунович, Дегенек, Гобелич, Марин, Каньяс (Петрович, 73), Йованчич (Вулич, 55), ван Ла Парра (Боаки, 62), Томане, Гарсия.
«Олимпиакос» (Пирей): Жозе Са, Торосидис, Цимикас, Рубен Семеду, Мериа, Бензиа, Бухалакис, Камара (Эль-Араби, 89), Герреро, Масурас (Эль-Абделлауи, 79), Ловера (Поденсе, 61).
Предупреждения: Родич, 26. ван Ла Парра, 36. Бензиа, 42. Боаки, 80. Петрович, 83. Торосидис, 90+2. Марин, 90+2.
Удаление: Бензиа, 58.
Судья: Бастьен (Франция).
1 октября. Белград. Стадион «Райко Митич».
Группа C
«Аталанта» (Италия) — «Шахтер» (Украина) — 1:2 (1:1)
Голы: Сапата, 28 (1:0). Мораес, 41 (1:1). Соломон, 90+5 (1:2).
Нереализованный пенальти: Иличич, 16 (вратарь)
«Аталанта» (Бергамо): Голлини, Мазиелло (Муриэль, 68), Паломино, Хатебур (Гозенс, 57), Толой, Кастань, де Рон, Пашалич, Гомес, Иличич (Малиновский, 57), Сапата.
«Шахтер» (Донецк): Пятов, Кривцов, Исмаили, Матвиенко, Степаненко, Тайсон, Патрик (Соломон, 68), Марлос (Коноплянка, 85), Болбат (Додо, 90+3), Коваленко, Мораес.
Предупреждения: Кривцов, 15. Степаненко, 35. Иличич, 44. Мораес, 45. де Рон, 49. Болбат, 64. Толой, 80. Малиновский, 90+2.
Судья: Штилер (Германия).
1 октября. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».
«Манчестер Сити» (Англия) — «Динамо» З (Хорватия) — 2:0 (0:0)
Голы: Стерлинг, 66 (1:0). Фоден, 90+5 (2:0).
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Отаменди, Менди, Жоау Канселу, Сильва (Фоден, 90+1), Фернандинью, Гюндоган, Эрнандес, Агуэро (Габриэл Жезус, 89), Махрез, Бернарду Силва (Стерлинг, 56).
«Динамо» (Загреб): Ливакович, Теофиль-Катрин (Гавранович, 76), Леовац, Дилавер, Стоянович, Перич, Адеми, Моро, Петкович (Атьемвен, 83), Оршич (Гояк, 62), Ольмо.
Предупреждения: Жоау Канселу, 19. Перич, 69. Фернандинью, 90+4.
Судья: Гезюбюйюк (Голландия).
1 октября. Манчестер. Стадион «Этихад».
Группа E
2 октября. Генк. Стадион «Люминус Арена». 19.55 (Матч Футбол 2 — 19.40).
2 октября. Ливерпуль. Стадион «Энфилд». 22.00 (Матч Футбол 3 — 21.45).
Группа F
2 октября. Прага. Стадион «Синобо». 19.55 (Матч Футбол 1 — 19.40).
2 октября. Барселона. Стадион «Камп Ноу». 22.00 (Матч Футбол 1 — 21.50).
Группа H
2 октября. Лилль. Стадион «Пьер Моруа». 22.00 (Матч Игра — 21.45).
2 октября. Валенсия. Стадион «Месталья». 22.00 (Матч Футбол 2 — 21.50).
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