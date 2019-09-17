Лига чемпионов, 1-й тур: расписание и результаты матчей
Группа G
17 сентября. Лион. Стадион «Люмьер». 19.55 (Матч ТВ — 19.45).
17 сентября. Лиссабон. Стадион «Да Луш». 22.00 (Матч Футбол 3 — 21.45).
Группа D
18 сентября. Леверкузен. Стадион «БайАрена». 22.00 (Матч ТВ — 21.50).
18 сентября. Мадрид. Стадион «Ваньда Метрополитано». 22.00 (Матч Футбол 2 — 21.50).
Группа E
17 сентября. Неаполь. Стадион «Сан-Паоло». 22.00 (Матч ТВ — 21.50).
17 сентября. Зальцбург. Стадион «Ред Булл Арена». 22.00 (Матч Футбол 2 — 0.00).
Группа F
17 сентября. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца». 19.55 (Матч Футбол 1 — 19.40).
17 сентября. Дортмунд. Стадион «Сигнал Идуна Парк». 22.00 (Матч Футбол 2 — 21.45).
Группа H
17 сентября. Амстердам. Стадион «Йохан Кройф Арена». 22.00 (Матч Арена — 21.45).
17 сентября. Лондон. Стадион «Стэмфорд Бридж». 22.00 (Матч Футбол 1 — 21.50).
Группа A
18 сентября. Брюгге. Стадион «Ян Брейдел». 19.55 (Матч Футбол 2 — 19.40).
18 сентября. Париж. Стадион «Парк де Пренс». 22.00 (Матч Футбол 1 — 21.50).
Группа B
18 сентября. Пирей. Стадион «Георгиос Караискакис». 19.55 (Матч Футбол 1 — 19.40).
18 сентября. Мюнхен. Стадион «Алльянц Арена». 22.00 (Матч Арена — 21.45).
Группа C
18 сентября. Харьков. Стадион «ОСК Металлист». 22.00 (Матч Футбол 3 — 21.45).
18 сентября. Загреб. Стадион «Максимир». 22.00 (Матч Футбол 2 — 0.00).
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