Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Live
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Лига чемпионов, 1-й тур: расписание и результаты матчей

09:00
Лига чемпионов: все группы. Фото AFP
Лига чемпионов: все группы. Фото AFP
Стартовая неделя главного клубного турнира Европы

Группа G

Лион — Зенит

17 сентября. Лион. Стадион «Люмьер». 19.55 (Матч ТВ — 19.45).

Лион — Зенит

Бенфика — Лейпциг

17 сентября. Лиссабон. Стадион «Да Луш». 22.00 (Матч Футбол 3 — 21.45).

Бенфика — РБ Лейпциг

Группа D

Байер — Локомотив

18 сентября. Леверкузен. Стадион «БайАрена». 22.00 (Матч ТВ — 21.50).

Байер — Локомотив

Атлетико — Ювентус

18 сентября. Мадрид. Стадион «Ваньда Метрополитано». 22.00 (Матч Футбол 2 — 21.50).

Атлетико — Ювентус

Группа E

Наполи — Ливерпуль

17 сентября. Неаполь. Стадион «Сан-Паоло». 22.00 (Матч ТВ — 21.50).

Наполи — Ливерпуль

Зальцбург — Генк

17 сентября. Зальцбург. Стадион «Ред Булл Арена». 22.00 (Матч Футбол 2 — 0.00).

Зальцбург — Генк

Группа F

Интер — Славия Пр

17 сентября. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца». 19.55 (Матч Футбол 1 — 19.40).

Интер — Славия Пр

Боруссия Д — Барселона

17 сентября. Дортмунд. Стадион «Сигнал Идуна Парк». 22.00 (Матч Футбол 2 — 21.45).

Боруссия Д — Барселона

Группа H

Аякс — Лилль

17 сентября. Амстердам. Стадион «Йохан Кройф Арена». 22.00 (Матч Арена — 21.45).

Аякс — Лилль

Челси — Валенсия

17 сентября. Лондон. Стадион «Стэмфорд Бридж». 22.00 (Матч Футбол 1 — 21.50).

Челси — Валенсия

Группа A

Брюгге — Галатасарай

18 сентября. Брюгге. Стадион «Ян Брейдел». 19.55 (Матч Футбол 2 — 19.40).

Брюгге — Галатасарай

ПСЖ — Реал

18 сентября. Париж. Стадион «Парк де Пренс». 22.00 (Матч Футбол 1 — 21.50).

ПСЖ — Реал

Группа B

Олимпиакос П — Тоттенхэм

18 сентября. Пирей. Стадион «Георгиос Караискакис». 19.55 (Матч Футбол 1 — 19.40).

Олимпиакос П — Тоттенхэм

Бавария — Црвена Звезда

18 сентября. Мюнхен. Стадион «Алльянц Арена». 22.00 (Матч Арена — 21.45).

Бавария — Црвена Звезда

Группа C

Шахтер — Манчестер Сити

18 сентября. Харьков. Стадион «ОСК Металлист». 22.00 (Матч Футбол 3 — 21.45).

Шахтер Д — Манчестер Сити

Динамо З — Аталанта

18 сентября. Загреб. Стадион «Максимир». 22.00 (Матч Футбол 2 — 0.00).

Динамо З — Аталанта

Лига чемпионов: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, онлайн-трансляции игр, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 8743
Все опросы
Выйдут ли «Зенит» и «Локомотив» из группы в Лиге чемпионов?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1-й тур




Прямой эфир
Прямой эфир