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Лига чемпионов, 4-й отборочный раунд: расписание и результаты первых матчей

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«Краснодар»: в шаге от группы Лиги чемпионов. Фото ФК «Краснодар»
«Краснодар»: в шаге от группы Лиги чемпионов. Фото ФК «Краснодар»
Первые игры 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов

«Олимпиакос» Пирей — «Краснодар»

21 августа. Пирей. Стадион «Георгиос Караискакис». 22.00 (Матч ТВ — 21.50).

Ответный матч — 27 августа.

Олимпиакос П — Краснодар

Другие матчи 21 августа

«Динамо» Загреб — «Русенборг»

Динамо З — Русенборг

«Янг Бойз» — «Црвена Звезда»

Янг Бойз — Црвена Звезда

20 августа

ЛАСК — «Брюгге» - 0:1 (0:1)
Гол: Ванакен, 10 - с пенальти.

ЛАСК — Брюгге

АПОЭЛ — «Аякс» - 0:0

АПОЭЛ — Аякс

ЧФР — «Славия» Прага - 0:1 (0:1)
Гол: Масопуст, 28.

ЧФР — Славия Пр

Ответные матчи — 27 и 28 августа

Лига чемпионов-2019/20: расписание и результаты матчей, онлайн-трансляции игр

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