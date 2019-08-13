Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд. Расписание и результаты матчей

13 августа – ответные матчи 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов. В этот вторник определятся все участники раунда плей-офф.
"Порту" – "Краснодар"
13 августа. Порту. Стадион "Драгау". 22.00 (Матч ТВ – 21.50).
Первый матч – 1:0.
Онлайн-трансляция матча "Порту" – "Краснодар"
Также встречаются:
"Карабах" – АПОЭЛ
Первый матч – 2:1
"Русенборг" – "Марибор"
Первый матч – 3:1
"Динамо" К – "Брюгге"
Первый матч – 0:1
"Копенгаген" – "Црвена Звезда"
Первый матч – 1:1
"Ференцварош" – "Динамо" З
Первый матч – 1:1
"Аякс" – ПАОК
Первый матч – 2:2
ЛАСК – "Базель"
Первый матч – 2:1
"Олимпиакос" П – "Истанбул ББ"
Первый матч – 1:0
"Селтик" – ЧФР
Первый матч – 1:1
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Пройдет ли "Краснодар" "Порту" в отборе Лиги чемпионов после 0:1 на своем поле?
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