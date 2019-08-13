11:30 | Футбол — Лига чемпионов

Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд. Расписание и результаты матчей

"Краснодару" нужно отыгрываться в Порту после 0:1 на своем поле. Фото Виталий Тимкив
"Краснодару" нужно отыгрываться в Порту после 0:1 на своем поле. Фото Виталий Тимкив
0
Обсудить
13 августа – ответные матчи 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов. В этот вторник определятся все участники раунда плей-офф.

"Порту" – "Краснодар"
13 августа. Порту. Стадион "Драгау". 22.00 (Матч ТВ – 21.50).
Первый матч – 1:0.
Онлайн-трансляция матча "Порту" – "Краснодар"

Порту - Краснодар

Также встречаются:

"Карабах" – АПОЭЛ
Первый матч – 2:1

Карабах - АПОЭЛ

"Русенборг" – "Марибор"
Первый матч – 3:1

Русенборг - Марибор

"Динамо" К – "Брюгге"
Первый матч – 0:1

Динамо К - Брюгге

"Копенгаген" – "Црвена Звезда"
Первый матч – 1:1

Копенгаген - Црвена Звезда

"Ференцварош" – "Динамо" З
Первый матч – 1:1

Ференцварош - Динамо З

"Аякс" – ПАОК
Первый матч – 2:2

Аякс - ПАОК

ЛАСК – "Базель"
Первый матч – 2:1

ЛАСК - Базель

"Олимпиакос" П – "Истанбул ББ"
Первый матч – 1:0

Олимпиакос П - Истанбул Башакшехир

"Селтик" – ЧФР
Первый матч – 1:1

Селтик - ЧФР

Лига чемпионов: расписание и результаты матчей, расписание онлайн-трансляций игр, календарь отборочных раундов, новости и обзоры

Опрос

Пройдет ли "Краснодар" "Порту" в отборе Лиги чемпионов после 0:1 на своем поле?
Обсудить
голосовать
0
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/2020. Отбор "Краснодара"
Материалы других СМИ