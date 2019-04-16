Лига чемпионов, 1/4 финала: расписание и результаты ответных матчей

"Барселона" (Испания) – "Манчестер Юнайтед" (Англия) – 3:0 (2:0)
Голы: Месси, 16 (1:0). Месси, 20 (2:0). Коутинью, 61 (3:0).
"Барселона": тер Штеген, Сержи Роберто (Семеду, 71), Пике, Лангле, Жорди Альба, Ракитич, Бускетс, Артур (Видаль, 75), Месси, Суарес, Коутинью (Дембеле, 81).
"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Джоунс, Линделеф, Смоллинг, Янг, Мактоминэй, Погба, Фред, Лингард (Санчес, 80), Рэшфорд (Лукаку, 73), Марсьяль (Далот, 65).
Предупреждение: Суарес, 77.
Судья: Брих (Германия).
16 апреля. Барселона. Стадион "Камп Ноу".
Первый матч – 1:0.
"Ювентус" (Италия) – "Аякс" (Голландия) – 1:2 (1:1)
Голы: Криштиану Роналду, 28 (1:0). ван де Бек, 34 (1:1). де Лигт, 67 (1:2).
"Ювентус" (Турин): Щенсны, Де Шильо (Жоау Канселу, 64), Ругани, Бонуччи, Сандру, Пьянич, Матюиди, Эмре Джан, Криштиану Роналду, Дибала (Кин, 46), Бернардески (Бентанкур, 80).
"Аякс" (Амстердам): Онана, Фелтман, де Лигт, Блинд, Мазрауи (Синкгравен, 11. Магальян, 82), ван де Бек, Шене, де Йонг, Нерес, Тадич, Зиех (Хюнтелар, 88).
Предупреждения: Эмре Джан, 69. Криштиану Роналду, 90+3.
Судья: Тюрпен (Франция).
16 апреля. Турин. Стадион "Ювентус".
Первый матч – 1:1.
Порту – Ливерпуль
17 апреля. Порту. Стадион "Драгау". 22.00.
Первый матч – 0:2.
Манчестер Сити – Тоттенхэм
17 апреля. Манчестер. Стадион "Этихад". 22.00.
Первый матч – 0:1.
1/2 финала
30 апреля, 7 мая
Тоттенхэм/Манчестер Сити – Аякс
Барселона – Ливерпуль/Порту
Финал – 1 июня в Мадриде
Лига чемпионов: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игры