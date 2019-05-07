"Ливерпуль" против "Барселоны" - 4:0 на "Энфилде" после 0:3 на "Камп Ноу". Фото REUTERS

"Ливерпуль" против "Барселоны" после 0:3 на "Камп Ноу" и вторая серия противостояния двух сенсаций Лиги чемпионов.

"Ливерпуль" (Англия) – "Барселона" (Испания) – 4:0 (1:0)

Голы: Ориги, 7 (1:0). Вайналдум, 54 (2:0). Вайналдум, 56 (3:0). Ориги, 79 (4:0).

"Ливерпуль": Алиссон, Александр-Арнолд, Матип, ван Дейк, Робертсон (Вайналдум, 46), Фабинью, Хендерсон, Милнер, Шачири (Старридж, 90), Мане, Ориги (Гомес, 85).

"Барселона": тер Штеген, Сержи Роберто, Лангле, Пике, Жорди Альба, Видаль (Артур, 75), Бускетс, Ракитич (Ф.Малком, 80), Месси, Суарес, Коутинью (Семеду, 60).

Предупреждения: Фабинью, 11. Бускетс, 45+1. Ракитич, 53. Матип, 66. Семеду, 75.

Судья: Джюнейт Чакыр (Турция).

7 мая. Ливерпуль. Стадион "Энфилд".

Первый матч – 0:3.

Аякс – Тоттенхэм

8 мая. Амстердам. Стадион "Йохан Кройф Арена". 22.00 (Матч ТВ – 21.50).

Судья: Феликс Брих (Германия).

Первый матч – 1:0.

Финал – 1 июня в Мадриде

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