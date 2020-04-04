Лига чемпионов может быть доиграна в формате «Финала четырех»

Президент Федерации футбола Испании Луис Рубиалес считает, что нынешний сезон Лиги чемпионов может быть доигран в ускоренном режиме. Для этого он предлагает вариант с «Финалом четырех», когда трофей будет разыгран между четырьмя клубами, вышедшими в полуфинал, в мини-турнире.

— Ничто не исключено, — цитирует AFP Рубиалеса. — Мы еще даже не знаем, будут зрители или нет. Мы должны найти здоровое решение. Все хотят, чтобы турнир был доигран. Но это возможно только в условиях полной защищенности. «Финал четырех» тоже должен быть рассмотрен, потому что с каждым днем доступных дат все меньше. Нужно что-то придумать.