Лига чемпионов: "Краснодар" в случае победы над "Порту" сыграет с "Истанбул Башакшехир" или "Олимпиакосом"

В Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов. Своих потенциальных соперников узнал "Краснодар".

Напомним, "Краснодар" в третьем раунде сыграет с "Порту". Домашний матч российский клуб проведет 7 августа, гостевой - 13-го.

Если российский клуб пройдет "Порту" в предыдущем раунде, то сыграет с победителем пары "Истанбул Башакшехир" (Турция) - "Олимпиакос" (Греция).

Матчи пройдут 20-21 и 27-28 августа. Более точная информация о дате и времени проведения матчей станет известна позднее.

Победители четвертого раунда сыграют на групповом этапе Лиги чемпионов.

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