13:15 5 августа | Футбол — Лига чемпионов

Лига чемпионов: "Краснодар" в случае победы над "Порту" сыграет с "Истанбул Башакшехир" или "Олимпиакосом"

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В Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов. Своих потенциальных соперников узнал "Краснодар".

Напомним, "Краснодар" в третьем раунде сыграет с "Порту". Домашний матч российский клуб проведет 7 августа, гостевой - 13-го.

Если российский клуб пройдет "Порту" в предыдущем раунде, то сыграет с победителем пары "Истанбул Башакшехир" (Турция) - "Олимпиакос" (Греция).

Матчи пройдут 20-21 и 27-28 августа. Более точная информация о дате и времени проведения матчей станет известна позднее.

Победители четвертого раунда сыграют на групповом этапе Лиги чемпионов.

Все о Лиге чемпионов - здесь.

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"Краснодар" - "Порту": пройдут ли "быки" команду Зе Луиша в отборе Лиги чемпионов?
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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2019-2020/qualify/-4/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/2020. Отбор "Краснодара"
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