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Лига чемпионов: расписание и результаты матчей 9 декабря

11:00
Роберт Левандовски и Мурило. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Роберт Левандовски и Мурило. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Заключительные игры 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

Группа A

«Бавария» — «Локомотив» (23.00 — по мск)

Трансляция на Матч ТВ

Бавария — Локомотив

«Зальцбург» — «Атлетико» (23.00)

Трансляция на Футбол 3

Зальцбург — Атлетико

Группа B

«Реал» — «Боруссия» М (23.00)

Трансляция на Футбол 1

Реал — Боруссия М

«Интер» — «Шахтер» Д (23.00)

Трансляция на Футбол 2

Интер — Шахтер Д

Группа C

«Манчестер Сити» — «Марсель» (23.00)

Трансляция на Матч Арена

Манчестер Сити — Марсель

«Олимпиакос» П — «Порту» (23.00)

Олимпиакос П — Порту

Группа D

«Аякс» — «Аталанта» (20.55)

Трансляция на Матч ТВ

Аякс — Аталанта

«Мидтьюлланн» — «Ливерпуль» (20.55)

Трансляция на Матч Премьер

Мидтьюлланн — Ливерпуль

Группа H

«ПСЖ» — «Истанбул Башакшехир» (20.55)

Трансляция на Футбол 3

ПСЖ — Истанбул Башакшехир

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 6-й тур




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