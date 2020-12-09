Лига чемпионов: расписание и результаты матчей 9 декабря
11:00
Заключительные игры 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
Группа A
«Бавария» — «Локомотив» (23.00 — по мск)
«Зальцбург» — «Атлетико» (23.00)
Группа B
Группа C
«Манчестер Сити» — «Марсель» (23.00)
«Олимпиакос» П — «Порту» (23.00)
Группа D
«Мидтьюлланн» — «Ливерпуль» (20.55)
Группа H
«ПСЖ» — «Истанбул Башакшехир» (20.55)
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 6-й тур
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